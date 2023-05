Floresta visita Náutico buscando voltar ao G-8 da Série C

Depois da derrota em casa para o CSA-AL, por 2 a 0, na terceira rodada da Série C, o Floresta deixou o G-8 da competição. Único cearense na divisão, a equipe visita o Náutico-PE, nesta segunda-feira, 22, e se vencer pode retornar à zona de classificação para a próxima fase. O jogo está marcado para iniciar às 20 horas, no Estádio dos Aflitos.

Em sua estreia na terceira divisão, o Floresta visitou o São José-RS e ficou no 0 a 0. Depois, o Lobo da Vila Manoel Sátiro derrotou o Volta Redonda-RJ em casa por 2 a 1. Recebendo o CSA, o clube tinha a chance de se consolidar dentro do G-8, mas viu o rival alagoano conquistar o triunfo no estádio Presidente Vargas e perdeu posições.

Atualmente, o Lobo é o 12º colocado no certame. O Alvirrubro, que foi rebaixado na Série B de 2022, está em 14º lugar, com uma vitória como mandante e duas derrotas como visitante. Será o primeiro embate a ser realizado entre os times.

Após início irregular no torneio, o Náutico anunciou na última segunda-feira, 15, a demissão do técnico Dado Cavalcanti, que encerrou sua terceira passagem pelo clube pernambucano. Enquanto não contratar substituto, o Timbu será comandado por Otávio Augusto, treinador da equipe sub-20, de forma interina.

Técnico vê ideia de jogo sendo assimilada

Gerson Gusmão, que assumiu o cargo de treinador do Floresta no último mês de abril, falou em coletiva na última quarta-feira, 17, a respeito do início do Lobo na Série C e projetou o duelo contra o Náutico, pela quarta rodada.

O técnico afirmou que está percebendo a assimilação da ideia de jogo e vê uma aplicação dos atletas, principalmente no cotidiano. Segundo ele, os primeiros 15 dias foram de conhecimento de elenco, com pouco trabalho tático.

Falando do próximo adversário, Gerson ressaltou a necessidade de observar bem os pontos fortes dos pernambucanos. “É uma equipe que também vem de um resultado negativo e precisa reverter isso em casa. Então é muito trabalho, muito estudo, analisar aquilo que o Náutico vem fazendo de pontos positivos e tentar neutralizá-los”, disse.