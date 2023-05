Árbitros que validaram gol do Pacajus contra o Sousa são suspensos pela CBF

O árbitro Mayron Frederico dos Reis Novais e a assistente Flávia Renally Costa Faustino, responsáveis por assinalar um gol para o Pacajus, diante do Sousa-PB, sem a bola sequer ficar sobre a linha da meta, foram suspensos por tempo indeterminado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O duelo, válido pela segunda rodada da Série D do Brasileiro, terminou em 2 a 1 para o time paraibano e foi disputado no último domingo, 14.

Em nota oficial, divulgada nesta terça-feira, 16, a Comissão de Arbitragem da CBF, através do presidente Wilson Luiz Seneme, explicou que a decisão foi tomada por “entender que o desempenho deles foi abaixo dos padrões exigidos”.

Sobre o assunto Ceará anuncia saída de Paulo César Gusmão do cargo de coordenador técnico

Ceará tem prejuízo de R$ 147,6 mil após três jogos com portões fechados na Série B

Para se tornar mais "competitivo", Fortaleza traça SAF como objetivo em 2023

Fortaleza pagou mais de sete milhões de reais para quitar dívidas trabalhistas

Fortaleza abre disputa das oitavas da Copa do Brasil contra o Palmeiras no Allianz

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além da suspensão, Mayron Frederico e Flávia Renally foram incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem (PADA), onde irão passar por um processo de “recuperação”. Lá, os árbitros passam por uma análise técnica, física, médica, psicológica e nutricional, para que assim seja descoberto o local das falhas.

Veja a nota oficial da CBF sobre os árbitros

“A Comissão de Arbitragem da CBF resolveu suspender por tempo indeterminado o Árbitro Mayron Frederico dos Reis Novais e a Assistente Flávia Renally Costa Faustino da Silva, por entender que o desempenho deles, na partida entre as equipes Sousa-PB x Pacajus-CE, válida pela 2ª Rodada da Série D 2023, foi abaixo dos padrões exigidos. Os referidos oficiais serão incluídos no Programa de Assistência ao Desempenho da Arbitragem.”

Relembre o lance



No último domingo, 14, o Pacajus-CE visitou o Sousa-PB, em duelo válido pela segunda rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Na oportunidade, em que o time mandante venceu por 2 a 1, um lance específico chamou atenção: o gol marcado pela equipe cearense. A bola sequer chegou a linha da meta, mas a arbitragem validou o gol.

Aos 38 minutos do primeiro tempo, o atacante André Cassaco, do Pacajus, driblou o goleiro adversário e finalizou. Entretanto, o meia Matheusinho, do Sousa, cortou a bola antes mesmo que ela chegasse a tocar a linha da meta. Mesmo assim, a assistente Flávia Renally correu para o meio do campo e o árbitro Mayron Frederico confirmou o gol.