Nos pênaltis, Guarani-J é superado pelo Vf4 e se despede do Brasileirão Feminino A3

Leoas do Mercado empataram sem gols com equipe paraibana no tempo regulamentar. Nas cobranças, duas bolas na trave do time de Juazeiro foram cruciais para a eliminação

O Guarani de Juazeiro deu adeus ao Brasileirão Feminino A3. Na tarde deste domingo, 14, as Leoas do Mercado receberam o Vf4 no estádio Inaldão, em Barbalha. No tempo regulamentar, as equipes empataram sem gols. Como o primeiro jogo foi finalizado em 1 a 1, a decisão de classificação ocorreu nos pênaltis.

Nas cobranças, com uma goleira improvisada na trave após a expulsão da titular, o grupo paraibano acertou as quatro tentativas que fez. O Guaraju acabou tendo duas cobranças desperdiçadas por Bia e Jussara. Ambas colocaram a bola no travessão. Nas quartas de final, o Vf4 enfrenta o Doce Mel-BA.

Resumo do jogo

Assim como no jogo de ida, as equipes nordestinas protagonizaram no Inaldão uma partida bastante pegada. No parâmetro geral, a equipe paraibana teve mais oportunidades de marcar gol, enquanto as Leoas do Mercado tinham mais dificuldade de criar oportunidades para finalizar. Aos 45 minutos do primeiro tempo, o Vf4 teve uma das maiores oportunidades do primeiro tempo, mas a goleira Taís, do Guaraju, se destacou com duas grandes defesas na jogada.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As duas goleiras foram as grandes protagonistas do embate. No segundo tempo, a defensora do Vf4 foi expulsa, mas isso não tornou a vida do Guaraju em campo mais fácil. Com o apito final em um empate sem gols, a vaga foi decidida nos pênaltis.

Morete, Raissa, Ellen e Zaira marcaram para o grupo paraibano. Do lado cearense, Alane, Eduarda e Cosm também acertaram as cobranças, mas Bia e Jussara tiveram os chutes travados pelo travessão. O Vf4 enfrenta o Doce Mel-BA nas quartas de final do certame nacional.