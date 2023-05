Floresta perde em casa para o CSA pela Série C do Brasileiro

Com um a menos, a equipe da Vila Manoel Sátiro perdeu por 2 a 0 no estádio Presidente Vargas na noite deste domingo, 14

O Floresta perdeu sua primeira partida pela Série C do Campeonato Brasileiro. Na noite deste domingo, 14, no estádio Presidente Vargas, a equipe cearense jogou com um a menos desde o primeiro tempo e foi superada pelo CSA, por 2 a 0, em duelo válido pela terceira rodada do torneio nacional. Os gols da partida foram marcados por Jô e Luís Felipe.

No começo do duelo, o Floresta tomou as iniciativas e apresentou bom volume de jogo. Mas apesar de ataques rápidos e de manter a bola nos pés, o time da casa não conseguiu aproveitar o momento e acabou vendo o CSA sair na frente. Aos 29, Jô aproveitou uma trapalhada da zaga – que tentou afastar cruzamento rasteiro sem sucesso – e abriu o placar para os visitantes.

O gol abalou o Verdão da Vila Manoel Sátiro e o sinal disso foi a jogada protagonizada por Matheus Roldan, que, aos 39 minutos, levantou o pé mais alto do que deveria, atingindo com as travas da chuteira o adversário Moisés Ribeiro. Sem hesitar, o árbitro Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro, levantou o vermelho e expulsou o camisa 8. Com o 1 a 0, os times foram para o intervalo.

Em desvantagem no placar e em número de jogadores, o técnico Gerson Gusmão resolveu mexer e sacou Adilson Bahia para colocar Buba. O treinador também pediu para a equipe arriscar mais jogadas e assim quase conseguiu o empate, com Jô Almeida. Aos dez minutos, o atacante acertou belo chute que passou raspando a trave. Em contrapartida, o CSA passou a controlar mais a bola, com toques sem muita objetividade.

Nas poucas oportunidades que encontrou, o Floresta se lançava ao ataque e chegou a assustar em finalizações com Eduardo Moura e Bruno Ré. Mas foi o Azulão que conseguiu balançar as redes novamente. Aos 43, Luís Felipe aproveitou cruzamento de Everton Silva para empurrar para a rede e garantir os 2 a 0.

Com a derrota, o Floresta continua com quatro pontos em três jogos, estando agora na 11ª colocação. Único representante do Ceará no torneio, volta a campo somente na próxima segunda-feira, 22, diante do Náutico. A partida acontece a partir das 20 horas, no Estádio dos Aflitos.