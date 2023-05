Caucaia empata e Pacajus perde pela Série D do Campeonato Brasileiro

Caucaia e Pacajus entraram em campo na tarde deste domingo, 14, pela Série D do Campeonato Brasileiro 2023. O primeiro conseguiu um empate em 2 a 2 diante do Fluminense, do Piauí, enquanto o segundo sofreu uma derrota por 2 a 1 para o Sousa, da Paraíba. Ambas as equipes cearenses jogaram fora de casa pela segunda rodada do torneio nacional.

Atuando na Arena do Guerreiro, na cidade piauiense de Pedro II, o Caucaia sofreu um grande susto no primeiro tempo. Aos 26 minutos, o lateral Ceará dividiu de cabeça pelo alto e caiu no chão de mau jeito. De imediato, precisou receber atendimento médico, que o retirou do gramado de ambulância para levá-lo ao hospital da cidade. Apesar da preocupação, ele estava consciente.

A partida ficou paralisada por cerca de 15 minutos, mas na volta o Caucaia tratou logo de balançar as redes. Juliano (aos 49 minutos) abriu o placar e Túlio (aos 68 minutos) ampliou para os visitantes, que viviam ali a esperança de conquistar sua primeira vitória na competição nacional.

No segundo tempo, porém, o Fluminense-PI retornou mais atento e diminuiu o prejuízo aos três minutos, com Ivamar. Atrás do resultado, a equipe tricolor se lançou ao ataque e pressionou os visitantes, até que chegou ao empate aos 38 minutos, com Carlinhos.

Com o empate, o Caucaia soma dois pontos e permanece na terceira colocação do Grupo 2. Já o Flu é o lanterna, com apenas um ponto.



Enquanto isso, no Marizão, na Paraíba, o Pacajus entrou em campo mais ligado e de cara buscou tomar conta das ações ofensivas. Mesmo assim, o placar só foi alterado no fim do primeiro tempo, quando aos 38 minutos André Cassaco venceu o goleiro Igor Leonardo para balançar as redes.

Na volta do intervalo, foi a vez do Sousa comandar os principais lances de perigo. Tanto é que aos sete minutos o meia Histone bateu forte para empatar o duelo. Este foi seu terceiro gol em duas partidas pela Série D.

Se o empate veio rapidamente, a virada também não demorou para ser construída. Aos dez minutos, o meia Carlos Vitor fez o segundo dos donos da casa, que agora se isolam na liderança do Grupo 3. Com seis pontos em dois jogos, a equipe paraibana está com 100% de aproveitamento.

Próximos confrontos

As equipes cearenses voltam a campo no próximo sábado, 20, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. O Iguatu enfrentará o Pacajus no estádio Morenão; e no domingo, 21, será a vez do Caucaia receber o Atlético-CE.

Enquanto isso, o Ferroviário será o único a enfrentar uma equipe de fora do estado: o Tocantinópolis, no estádio Presidente Vargas. O duelo acontecerá no domingo.