Floresta recebe CSA no PV para manter invencibilidade e seguir no G-8 da Série C

Único representante do futebol cearense na Série C, o Floresta volta a entrar em campo pela Terceira Divisão nacional neste domingo, 14, diante do CSA, a partir das 19 horas, no Presidente Vargas, pela terceira rodada. Invicto, o Lobo mira novo resultado positivo dentro de casa para se manter no G-8 da competição.

A equipe comandada por Gerson Gusmão estreou com empate sem gols diante do São José-RS, fora de casa, e depois bateu o Volta Redonda-RJ por 2 a 1, no PV, na rodada passada. O segundo jogo consecutivo como mandante é visto como trunfo para se manter na zona de classificação.

"Todos têm um propósito, sabemos do projeto apresentado e devemos fazer diferente nesta temporada, onde vamos lutar na parte (de cima da tabela), pois sabemos do nosso potencial e buscar deixar legado", reforçou o zagueiro Vitão.

Com a tabela de classificação ainda "embolada" na largada da Série C, o Verdão já conseguiu se posicionar entre os oito melhores colocados com os quatro pontos conquistados e quer superar o adversário nordestino para se aproximar do topo.

"Com certeza será um grande jogo, onde ambas as equipes estarão lutando pelo mesmo objetivo, mas o nosso grupo sabe das qualidades que temos para chegar no confronto, sermos assertivos o máximo possível e anular as principais investidas do CSA. O nosso intuito é entrar em campo e pontuar, respeitando o adversário", disse o volante Joedson.

O confronto diante dos alagoanos, a propósito, terá sabor especial para o camisa 5: no Floresta desde 2020, Joedson atingirá a marca de 100 jogos pelo clube. Neste período, participou da campanha do vice-campeonato da Série D e do acesso no Campeonato Cearense.

"Fico feliz pelo momento que cheguei, pois 100 jogos em um único clube... Não é fácil chegar nesta meta, mas tudo isso é fruto do trabalho, ajuda dos companheiros que já passaram e hoje estão atuando, contribuição e orientação dos profissionais que estão e passaram pelo clube. Feliz pelo momento e estamos prontos para galgar outros objetivos", festejou.

O Azulão, por sua vez, acumulou tropeços nos dois primeiros compromissos da Terceirona: perdeu para o Confiança (1 a 0) na estreia e empatou com o Ypiranga-RS (1 a 1). Diante do risco de figurar na zona de rebaixamento, o CSA quer conquistar a primeira vitória no certame diante do time da Vila Manoel Sátiro.

Os ingressos para a partida custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia-entrada), com venda na bilheteria do PV. A partida não terá transmissão.