Ferroviário e Iguatu vencem e Atlético-CE empata pela Série D do Brasileirão

O fim de semana iniciou bem para as equipes cearenses que disputam a Série D do Campeonato Brasileiro. Ferroviário e Iguatu venceram suas partidas, enquanto o Atlético-CE ficou no empate. As partidas são válidas pela segunda rodada do torneio nacional.

Com a vitória, o Ferrão assumiu a liderança do Grupo 2, com seis pontos, ao vencer o Cordino, do Maranhão. Em partida realizada no estádio Leandrão, em Barra do Corda, a equipe coral garantiu a vitória com um gol do zagueiro Alisson.

Mesmo jogando fora de casa, o Ferroviário começou a partida mais ligado e não demorou muito para se lançar ao ataque. Com os mandantes buscando equilibrar as forças, porém, o confronto foi bem aberto até que o capitão do Tubarão da Barra aproveitou cruzamento de Wesley, pela direita, para deixar o seu no começo do segundo tempo.

Esta foi a segunda vitória da equipe de Paulinho Kobayashi, que garantiu o 100% de aproveitamento na competição.

No mesmo grupo, o Atlético-CE ficou no empate em 1 a 1 com o vice-líder Parnahyba-PI, no estádio Domingão, em Horizonte. Com o empate, ambas equipes seguem invictas na Série D. O Parnahyba foi a quatro pontos, enquanto os cearenses somaram seu segundo ponto.

Outro duelo desta tarde foi o de Iguatu contra o Nacional de Patos, no interior cearense. No Estádio Morenão, o Azulão marcou o primeiro gol de sua história em campeonatos brasileiros.

Aos 42 da segunda etapa, o atacante Araçoiaba superou a zaga adversária para garantir a vitória e os três pontos para os donos da casa. Com o triunfo, o Iguatu assumiu a quarta colocação do Grupo 3.

Neste domingo, 14 de maio, outros cearenses entram em campo pela Série D do Brasileirão: o Caucaia viaja para o Piauí para pegar o Fluminense, pelo Grupo 2; e o Pacajus vai à Paraíba para encarar o Sousa, no Grupo 3.

Próximos confrontos

O Iguatu entra em campo novamente no próximo sábado, 20, diante do Pacajus, no estádio Morenão. No domingo, 21, será a vez do Atlético-CE pegar o Caucaia (mandante da partida).

Enquanto isso, o Ferroviário será o único a enfrentar uma equipe de fora do estado: o Tocantinópolis, no estádio Presidente Vargas.