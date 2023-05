Sem Ciel e outros dois titulares, Ferroviário vai enfrentar Cordino-MA pela Série D

Time coral divulgou a lista de relacionados sem o principal artilheiro do clube e com outras duas baixas em relação à escalação da estreia na competição

Autor dos gols da vitória do Ferroviário na estreia pela Série D, o atacante Ciel vai desfalcar o time coral na partida da 2ª rodada, marcada para este sábado, 13, contra o Cordino-MA. Lesionado, o atacante não viajou para Barra do Corda, no interior do Maranhão.

O camisa 99, no entanto, não será a única baixa do Tubarão. O lateral-esquerdo Mattheus Silva e o volante Lincoln, que foram titulares contra o Fluminense-PI, também não estão entre os relacionados por contusões. O clube não detalhou a situação clínica dos atletas.

Em contrapartida, o técnico Paulinho Kobayashi levou para o jogo contra o Cordino dois atletas que subiram da base coral: o zagueiro Gabriel Pernambucano e o meio-campista Oliveira.

Os atletas Marconi e Bryan, que foram contratados como reforços, vão esperar um pouco mais para estrear, pois também estão fora da relação de atletas.

O duelo contra o Cordino está marcado para às 17 horas no estádio Leandrão. O Ferrão defende a lidernaça do Grupo 2 da última divisão do país.

Veja os relacionados dos Ferroviário: