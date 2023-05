Ferroviário e mais quatro times cearenses disputam 2ª rodada da Série D neste fim de semana

O Ferroviário terá mais uma missão pelo Brasileiro Série D neste fim de semana. Neste sábado, 13, o time coral encara o Cordino, do Maranhão, pela segunda rodada da competição nacional. A partida ocorre no estádio Leandrão, em solo maranhense, e terá início às 17 horas.

Em caso de vitória, o Tubarão da Barra conquistará seu segundo resultado positivo em dois jogos no certame. Na primeira rodada, disputada no último domingo, 7, a equipe venceu o Fluminense, do Piauí, por 2 a 0 no Estádio Presidente Vargas. Ambos os gols do triunfo na estreia foram marcados pelo centroavante Ciel.

Para a próxima partida, no entanto, o Ferrão não poderá contar com o camisa 99. Lesionado, o atacante não viajou para Barra do Corda, no interior do Maranhão. Além dele, O lateral-esquerdo Mattheus Silva e o volante Lincoln, que foram titulares no duelo anterior pela Série D, também não estão entre os relacionados por contusões.

Atualmente, o time comandado pelo técnico Paulinho Kobayashi é o líder do Grupo 2. Na chave, há outros dois clubes cearenses: Atlético Cearense e Caucaia, que também jogam neste fim de semana. A Águia da Precabura recebe o Parnahyba, no Estádio Domingão, em Horizonte, às 15 horas deste sábado.

Já a Raposa da Região Metropolitana visita o Fluminense neste domingo, 14, na Arena do Guerreiro, localizada no município de Pedro II, no Piauí. Na primeira rodada, ambas as equipes empataram seus duelos. O Atlético somou um ponto diante do Maranhão jogando como visitante enquanto o Caucaia empatou com o Cordino, dentro de casa.

Com uma vitória, a Raposa pode se estabelecer ainda mais no G-4 da tabela de classificação. Já a Águia pode entrar na mesma zona. Atualmente, os times são terceiro e quinto colocados, respectivamente.

Além das três equipes citadas, existem também outros dois times cearenses na disputa da Série D: Iguatu e Pacajus, que compõem o Grupo 3 da competição. O primeiro recebe o Nacional de Patos neste sábado, no Estádio Morenão. Com Zé Love no comando do ataque, o Azulão almeja conquistar sua primeira vitória na Série D. Na estreia, foi superado pelo tradicional Santa Cruz em jogo disputado no Arruda, na cidade de Recife (PE).

O Pacajus, por sua vez, jogou em casa e empatou em 2 a 2 com o Campinense na primeira rodada do certame. Agora, visita o Sousa, na Paraíba. A partida ocorre domingo, às 16 horas, no Estádio Marizão, localizado no interior paraibano.