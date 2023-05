Na estreia da Série D 2023, Iguatu é derrotado pelo Santa Cruz

Em estreia na Série D 2023, o Iguatu foi derrotado em 1 a 0 pelo Santa Cruz na noite desta segunda-feira, 8. no estádio do Arruda, em Pernambuco. Pipico marcou para a equipe pernambucana aos oito minutos do segundo tempo. Com o resultado, Azulão ocupa a 6ª colocação do Grupo A3, sem pontos somados.

A partida teve como protagonista desde os minutos finais a equipe mandante. Aguerrido, o Iguatu tentava segurar o adversário e apostava em contra-ataques para ir até o gol, mas o grupo foi até o intervalo sem balançar as redes. Do outro lado do campo, o Santa conseguiu abrir o marcador no início da segunda etapa.

Aos oito minutos, Pipico colocou o Santa na frente do marcador. A partir do gol marcado, os donos da casa passaram a se impor ainda mais e a pressionar o Azulão. Apesar disso, o embate foi finalizado em 1 a 0.

Na próxima rodada, o Iguatu joga como mandante contra o Nacional-PB. A partida ocorre no próximo sábado, 13, às 16 horas, no estádio Morenão.

