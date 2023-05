Após estrear com triunfo, Ferroviário inicia preparação para próximo duelo pela Série D

Tubarão da Barra terá semana livre para treinamentos focados no jogo contra o Cordino-MA

O Ferroviário iniciou sua participação no Brasileiro Série D com o pé direito. Neste domingo, 7, a equipe coral venceu o Fluminense-PI por 2 a 0, no Estádio Presidente Vargas, em sua estreia na competição nacional.

Com o resultado, o Tubarão da Barra terá um clima bom para trabalhar durante a semana. O time, inclusive, se reapresentou na tarde desta segunda-feira, 8, na Vila Elzir Cabral. A semana será livre para treinamentos focados no próximo compromisso do clube.

No sábado, 13, o Ferrão enfrenta o Cordino-MA, fora de casa, às 17 horas, em partida válida pela segunda rodada do torneio. Caso consiga mais um triunfo, o time do técnico Paulinho Kobayashi manterá a liderança do Grupo B da Série D.

Indefinição sobre transmissão

Sem acordo sobre a venda dos direitos de exibição da Série D com nenhuma emissora de TV aberta ou fechada, o Esportes O POVO apurou, em conversa com Mauro Carmélio, presidente da Federação Cearense de Futebol, que a primeira rodada da competição não teria transmissão com imagens de nenhuma partida.

Ao Esportes O POVO, o mandatário da FCF disse que a expectativa é que a CBF consiga resolver essa questão para a próxima rodada, evitando assim que os torcedores fiquem no "escuro" novamente.