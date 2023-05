Por vaga na terceira fase, Guarani de Juazeiro enfrenta Vf4 pelo Brasileirão Feminino A3

O Guarani de Juazeiro volta a entrar em campo nesta segunda-feira, 8, pelo Brasileirão Feminino A3. As Leoas do Mercado enfrentam o Vf4 às 20 horas, no estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pelo jogo de ida da segunda fase do certame nacional.

A equipe cearense avançou na competição após vencer o Náutico por 5 a 0 no agregado. No primeiro jogo, em Barbalha, o grupo comandado por Arclébio Soares venceu por 3 a 0, com hat trick da camisa 10, Alane. No jogo de volta, a artilheira voltou a marcar e a equipe superou o time pernambucano por 2 a 0.

O Vf4 se classificou após superar o Mixto-PB por 3 a 2 no agregado. No jogo de ida, como visitante, a equipe venceu por 2 a 1. A vantagem no primeiro embate foi fundamental, já que a partida de volta terminou em 1 a 1.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O segundo jogo, que irá decidir quem avança para a terceira fase, está marcado para ocorrer no próximo domingo, 14, às 15 horas, no Inaldão, em Barbalha (CE).

+ Confira a coluna de futebol feminino do O POVO+