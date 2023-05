Floresta recebe o Volta Redonda no PV em busca da 1ª vitória na Série C

O Floresta entra em campo neste sábado, 6, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. No Estádio Presidente Vargas, o Lobo da Vila Manoel Sátiro recebe o Volta Redonda-RJ, às 16h30min.

Jogando em casa, o time alviverde buscará o seu primeiro triunfo na competição nacional. Na partida de estreia, disputada na última terça-feira, 2, o Verdão empatou sem gols com o São José-RS, no estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre.

No jogo, inclusive, a postura do time cearense na primeira etapa foi ofensiva, mesmo sendo visitante. No segundo tempo, porém, o ímpeto caiu e a equipe acabou ficando no empate com o adversário gaúcho. Com o primeiro ponto somado, o Floresta ocupa a 11ª posição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para aproveitar melhor as chances criadas, o técnico Gerson Gusmão comandou a preparação do time durante a semana no CT Felipe Santiago. Nos treinamentos, o comandante realizou atividades em campo reduzido com finalização. Em coletiva pré-jogo, ele projetou a partida diante do Voltaço.

“A expectativa é boa, tivemos uma estreia dentro do esperado em todos os aspectos, inclusive de resultado. Foi um ponto importante para uma competição nivelada como é a Série C. Agora, dentro dos nossos domínios, nós precisamos vencer. É fundamental um resultado positivo, mas sabemos que o adversário tem uma grande equipe. A gente sabe da necessidade de pontuar”, comentou.

Adversário do Lobo, o Volta Redonda estreou na competição com uma derrota de 1 a 0 para o Pouso Alegre-MG, jogando como mandante no Estádio Raulino de Oliveira. Atualmente, a equipe é a lanterna da Terceirona.