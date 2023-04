No Inaldão, Guarani-J enfrenta Náutico pela 1ª fase do Brasileirão Feminino A3

Partida será realizada às 15 horas e terá transmissão da FCF TV. Leão do Mercado é o representante cearense do certame em 2023

O Guarani de Juazeiro dá o pontapé inicial no Brasileirão Feminino A3 2023. Neste sábado, 22, o Leão do Mercado recebe o Náutico às 15 horas no estádio Inaldão, em Barbalha. A partida é válida pelo jogo de ida da primeira fase do certame nacional e terá transmissão da FCF TV.

A equipe juazeirense conquistou a vaga na terceira divisão do Campeonato Brasileiro de futebol feminino após o bom desempenho no Campeonato Cearense de 2022 da modalidade. O grupo ficou na terceira colocação geral da competição e herdou um lugar no torneio, disputado entre os campeões estaduais do país, pelo fato de Fortaleza e Ceará — campeões e vice — já disputarem A2 e A1, respectivamente.

No Estadual, o Guaraju contabilizou seis vitórias e apenas uma derrota — diante do campeão Fortaleza — em sete jogos disputados. Ao todo, foram 43 gols marcados no grupo B diante de Juazeiro-CE, Icasa e Campo Grande e apenas cinco sofridos em toda a competição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o embate diante do Timbu, o Guaraju manteve uma base das jogadoras que se apresentaram no Campeonato Cearense e fez contratações pontuais.

Do lado do Náutico, a equipe realizou uma boa pré-temporada. De acordo com a treinadora da equipe, Fabya Santos, em entrevista ao site Esportes DP, a ideia do grupo para o embate é propor um jogo com posse de bola e controle do ritmo da partida.

"Nessas últimas semanas sentimos a necessidade de colocar mais dois dias de treinamento, propondo uma ideia de jogo com posse de bola para que a gente dite o ritmo de jogo. Estamos em um início de temporada bem organizado, cientes do grande desafio, mas preparadas”, pontuou ela.

O jogo de volta ocorre no domingo, 30, às 15 horas, no estádio dos Aflitos, em Pernambuco. De acordo com o regulamento, diferentemente do ano anterior, qualquer resultado no jogo de ida não exclui o jogo de volta. Ao final das duas partidas, se classifica o time com o maior saldo de gols. Caso ocorra empate, a classificação será definida por pênaltis.

Tags