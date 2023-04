CBF divulga data de jogos entre Guarani-J e Náutico pelo Brasileirão Feminino A3

Leão do Mercado é o único time cearense a disputar a terceira divisão do futebol feminino brasileiro

A CBF divulgou a tabela detalhada da Série A3 do Campeonato Brasileiro Feminino na última segunda-feira. Único representante cearense na terceira divisão da modalidade, o Guarani de Juazeiro irá enfrentar o Náutico-PE.

O Leão do Mercado conquistou a vaga por ter terminado o Campeonato Cearense de 2022 de futebol feminino com a terceira melhor colocação da tabela, já que os dois primeiros colocados Ceará e Fortaleza já disputam o Brasileirão Série A1 e A2, respectivamente. Os embates diante do Timbu ocorrem nos dois últimos finais de semana de abril.

O primeiro jogo está agendado para o dia 22 de abril, sábado, no Inaldão, com mando de campo do Guarani de Juazeiro. O segundo e decisivo jogo ocorre uma semana depois, no dia 30 de abril, às 15 horas, nos Aflitos, em Recife, Pernambuco.

De acordo com o regulamento, diferentemente do ano anterior, qualquer resultado no jogo de ida não exclui o jogo de volta. Ao final das duas partidas, se classifica o time com o maior saldo de gols. Caso ocorra empate, a classificação será definida por pênaltis.