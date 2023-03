Alece realiza reunião com FCF e clubes para arrecadação de alimentos nas finais do Estadual

Iniciativa tem como principal motivação ajudar famílias que vem sofrendo com as enchentes no Interior do Estado

Nesta sexta-feira, 31, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão, realizará reunião com representantes de Ceará, Fortaleza e Federação Cearense de Futebol (FCF) para propor a realização de uma campanha de arrecadação de alimentos nos dois jogos da final do Campeonato Cearense. O encontro ocorrerá às 9 horas, no prédio-sede do Parlamento.

O profissional destaca que a iniciativa tem como principal motivação ajudar famílias que vem sofrendo com as enchentes no Interior do Estado.

"Vamos conversar para que nós possamos fazer essas ações. Nós sabemos que são jogos importantes e que certamente teremos uma grande quantidade de torcedores. E, para isso acontecer, é importante fazer uma divulgação com a anuência dos dois clubes e da Federação, para conseguir uma boa quantidade de alimentos para atender as demandas da população que mais precisa, sobretudo em um momento como esse que muitos sofrem com as grandes inundações", disse Evandro.

A final do Campeonato Cearense entre Ceará e Fortaleza acontece em dois jogos na Arena Castelão. A partida de ida ocorre neste sábado, 1º, às 16 horas. Já a volta acontece no sábado da semana seguinte, dia 8, no mesmo horário. A expectativa é de grande público nos dois duelos.

Neste ano, para utilizar o Estádio Presidente Vargas no primeiro trimestre, os clubes cearenses precisaram doar cestas básicas de alimentos à Secretaria Municipal do Esporte e Lazer (Secel) e órgão da Prefeitura as distribui para instituições sociais, apurou o Esportes O POVO.

