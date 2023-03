Copa do Nordeste terá finalista cearense pelo quinto ano consecutivo

Com Clássico-Rei na semifinal da edição deste ano, fica garantido que Ceará ou Fortaleza estarão na final do Nordestão. Nas últimas quatro temporadas, o Leão venceu dois títulos e o Vovô um

Com o confronto entre Ceará e Fortaleza na semifinal, a Copa do Nordeste terá, pelo quinto ano consecutivo, um representante cearense na decisão. Nas últimas quatro edições, inclusive, o futebol local foi soberano na “Lampions”, conquistando três taças — duas do Leão e uma do Vovô.

Neste recorte, Tricolor e Alvinegro disputaram duas finais. O Fortaleza, em 2019, sob o comando do treinador Rogério Ceni, consagrou-se campeão ao derrotar o Botafogo-PB por 1 a 0 nos dois jogos. Na última temporada, o Leão voltou a vencer o certame, desta vez com Vojvoda na beira do campo e com o Sport como adversário.

O Ceará, que já havia vencido o Nordestão em 2015, obteve o bi-campeonato cinco anos depois, em 2020. Com Guto Ferreira como treinador, o Vovô eliminou o Fortaleza na semifinal e, na decisão, venceu com autoridade o Bahia nos dois jogos. Naquela edição, as fases eliminatórias aconteceram em Salvador e sem a presença de público devido a pandemia da Covid-19.

O duelo entre Ceará e Bahia aconteceu novamente na final de 2021. Neste confronto, o Alvinegro conquistou a vitória no primeiro jogo, fora de casa, mas foi derrotado na Arena Castelão e acabou perdendo o título nos pênaltis.

Neste ano, o rival de Ceará ou Fortaleza na final será o vencedor do embate entre Sport e ABC. As duas partidas acontecem de forma simultânea nesta quarta-feira, 29, às 21h30min, em jogo único e eliminatório.