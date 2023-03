Ceará e Fortaleza avançaram às quartas de final nas últimas cinco edições do Nordestão

Vovô e Leão foram as duas únicas equipes que avançaram para essa fase do torneio nas últimas cinco edições

Ceará e Fortaleza jogam pelas quartas de final da Copa do Nordeste neste fim de semana. O Alvinegro enfrenta o Sergipe-SE, no domingo, 26, às 18 horas, enquanto o Tricolor encara o Ferroviário, no sábado, às 16h30min. Ambas as partidas serão disputadas na Arena Castelão.

Nas últimas cinco edições do Nordestão, a dupla cearense avançou às quartas de final em todas, sendo as únicas equipes que disputam o torneio que atingiu esse feito. Nesse período, o Leão do Pici foi campeão duas vezes, em 2019 e 2022, e o Vovô levantou a taça em 2020, além de ter sido finalista em 2021, quando foi vice-campeão.

O CRB vem logo atrás de Ceará e Fortaleza, com quatro classificações para as quartas de final. Já Botafogo, CSA, Náutico, Sport e Vitória disputaram essa fase três vezes nas últimas cinco edições da competição.

| Curiosidade:



Presença nas quartas de final nas últimas 5 edições da @CopaDoNordeste:



5 - Ceará | Fortaleza

4 - CRB

3 - Botafogo | CSA | Náutico | Sport | Vitória

2 - Bahia | Santa Cruz

1 - Sete equipes pic.twitter.com/me7UInz6oG — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) March 23, 2023

Dupla pode se enfrentar nas semifinais

No mesmo lado da chave, Ceará e Fortaleza podem se enfrentar nas semifinais da Copa do Nordeste caso vençam os respectivos duelos.

A última vez que os dois times disputaram um confronto eliminatório pelo torneio foi em 2020, também na semifinal. Naquela ocasião, o Ceará levou a melhor no duelo e venceu por 1 a 0, com gol do zagueiro Klaus, e avançou para a decisão, na qual se sagrou campeão.

