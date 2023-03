Kobayashi fala sobre revanche contra Fortaleza: "Não podemos perder duas seguidas"

Recentemente, as equipes se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Cearense e o Leão levou a melhor

O Ferroviário terá mais um compromisso importante nesta semana. No sábado, 25, o time coral enfrenta o Fortaleza em jogo único das quartas de final da Copa do Nordeste. O duelo será realizado às 16h30, na Arena Castelão.

Em entrevista coletiva após o jogo contra o Náutico nesta quarta-feira, 22, o técnico Paulinho Kobayashi comentou sobre o 'clima de revanche' presente no Clássico das Cores. Recentemente, as equipes se enfrentaram nas semifinais do Campeonato Cearense e o Leão levou a melhor.

"Revanche não pode existir, mas tem que ter sangue no olho. Não podemos perder duas seguidas para a mesma equipe. Respeitamos a entidade, mas dentro de campo nós temos que ter atitude, e é o que vai acontecer. Vamos ter atitude para buscar o resultado e a classificação", disse.



Ademais, o comandante coral também salientou que a equipe não pode ter o sentimento de "raiva" diante do Fortaleza e afirmou que o objetivo é avançar para as semifinais.

"Não podemos pensar com rivalidade ou raiva, temos que pensar em jogar futebol. O nosso objetivo é a classificação, independente do último resultado pelo campeonato estadual. Agora, pela Copa do Nordeste, é outra coisa."



Pulga em alta

O atacante Erick Pulga, do Ferroviário, é um dos grandes destaques da Copa do Nordeste 2023. Com cinco gols, o jogador de 22 anos é o artilheiro isolado da fase de grupos do certame regional, encerrada nesta quarta-feira, 22.

Na ponta do ranking, o camisa 16 é seguido por Vagner Love, Luciano Juba e Ciel, seu companheiro de time, todos com quatro gols. Além dos tentos anotados, Pulga também contribuiu com uma assistência.

