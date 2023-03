Erick Pulga é o artilheiro da fase de grupos da Copa do Nordeste

O atacante Erick Pulga é um dos grandes destaques da Copa do Nordeste 2023. Com cinco gols, o jogador de 22 anos é o artilheiro isolado da fase de grupos do certame regional, encerrada nesta quarta-feira, 22.



Na ponta do ranking, o camisa 16 é seguido por Vagner Love, Luciano Juba e Ciel, seu companheiro de time, todos com quatro gols. Além dos tentos anotados, Pulga também contribuiu com uma assistência.

Titular absoluto do time da Barra do Ceará, o jovem tentará aumentar sua marca diante do Fortaleza, em jogo único válido pelas quartas de final do Nordestão. O duelo está previsto para ser realizado neste final de semana, nos dias 25 ou 26. A CBF ainda irá detalhar cada confronto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O bom desempenho com a camisa coral deve levar Erick Pulga ao Ceará. O Esportes O POVO apurou que existem conversas adiantadas para que o atacante reforce o Vovô no restante da temporada 2023. A condição de saída do jogador é o término da participação coral na Copa do Nordeste.



Sobre o assunto Ferroviário perde invencibilidade na Copa do Nordeste após sete jogos

Após quedas na Copa do Brasil e no Cearense, Ferroviário foca na Copa do Nordeste e Série D

Venda de Pulga ao Ceará prevê 10% de direitos econômicos para o Ferroviário

Recentemente, o técnico Paulinho Kobayashi comentou sobre a situação vivida pelo ponta.

"Essa situação do Pulga, por mais que todo mundo esteja falando que ele já está negociado, ele está trabalhando. Nós temos que trabalhar até o momento que temos as competições", comentou.



Confira o ranking de artilheiros da Copa do Nordeste

Erick Pulga - 5 gols Vagner Love, Luciano Juba e Ciel - 4 gols Galhardo, Lucero, Castilho, Erick, Renan, Sabino, Osvaldo, Jael, Everaldo e Gabriel Vieira - 3 gols



Tags