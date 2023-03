Vereador de Fortaleza solicita adaptações no gramado da Arena Castelão

O vereador Pedro Matos (PL), apresentou um requerimento junto à Câmara Municipal de Fortaleza solicitando adaptações de falhas na Arena Castelão. O estádio foi liberado recentemente após período fechado para obras.

No documento, o político alegou a condição ruim do gramado e mau funcionamento dos telões. Além disso, cobrou o restabelecimento dos sinais de operadora de celulares e wifi nas dependências da praça esportiva.

“Temos um estádio padrão FIFA, que já recebeu jogos da Copa do Mundo, e que apesar da recente entrega do novo gramado, vem apresentando de forma recorrente diversas falhas técnicas que prejudicam diversos envolvidos com o esporte, desde a imprensa até os torcedores. Solicitei à mesa parlamentar, por meio da Secretaria do Esporte e Lazer do Estado do Ceará (SEJUV), que sejam tomadas as medidas cabíveis para a resolução destes problemas. Seguiremos acompanhando e prestando os esclarecimentos para a população”, comentou o vereador.



Reforma do Castelão

A reforma no gramado da Arena teve início em 14 de novembro do ano passado, um dia após o encerramento do Campeonato Brasileiro. A administração estadual projetava a entrega do estádio no final deste mês de fevereiro. Neste período, os jogos das equipes da Capital foram sediadas no PV. O gramado foi trocado e teve a capacidade de drenagem duplicada para suportar fortes chuvas. Cerca de um mês depois, em meados de dezembro, o plantio foi finalizado.

A reabertura do estádio ocorreu na partida entre Fortaleza e Deportivo Maldonado, realizada no dia 2 de março. Desde então, o Castelão recebeu seis partidas no intervalo de 18 dias.



