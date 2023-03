Em Recife, Ferroviário segue preparação para encarar o Náutico pelo Nordestão

Antes de entrar em campo contra o Náutico, a equipe realiza treinamento de apronto no CT do Santa Cruz nesta terça-feira, 21

A delegação do Ferroviário já está em Recife para enfrentar o Náutico nesta quarta-feira, 22, pela Copa do Nordeste. Sob o comando de Paulinho Kobayashi, o Tubarão da Barra busca vencer o Timbu para recuperar a confiança após duas eliminações consecutivas na última semana.

No intervalo de quatro dias, o time coral se despediu da Copa do Brasil e do Campeonato Cearense. Agora, foca suas atenções na última rodada da fase de grupos do Nordestão.

Antes de entrar em campo contra o Náutico, a equipe realiza treinamento de apronto no CT do Santa Cruz na tarde desta terça-feira, 21. Na atividade, o técnico coral decidirá o time titular para o confronto.



O resultado positivo em Recife pode levar o Ferroviário aos 16 pontos e, a depender do resultado do jogo entre Santa Cruz e Fortaleza (segundo colocado), assumiria o segundo lugar do Grupo A, que daria ao Tubarão a vantagem de jogar em casa nas quartas e semifinais do certame.





