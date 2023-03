Iguatu nega venda de ingressos para torcida do Ceará além da capacidade permitida

Clube do Centro-Sul ainda reiterou que tem bom relacionamento com a diretoria alvinegra

O Iguatu se pronunciou, por meio de nota oficial, após torcedores do Ceará ficarem do lado de fora do estádio Morenão, mesmo com ingressos. O episódio ocorreu neste domingo, 12, em jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Ainda no dia da partida, o Ceará comunicou que aproximadamente 200 torcedores foram barrados e informou que, ainda na cidade de Iguatu, conseguiu com representantes do Azulão, o ressarcimento do valor de ingressos de alguns torcedores. O clube disse também que buscará identificar as pessoas que foram lesados para prestar auxílio jurídico.

Nesta segunda-feira, 13, foi a vez do Iguatu também se pronunciar. Através de nota oficial, o clube negou que comercializou ingressos para a torcida do Ceará além da capacidade permitida.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Além disso, o Azulão também informou que destinou 20% da capacidade do estádio para torcedores alvinegros. O percentual é maior do que o solicitado pela FCF (10%). De acordo com o clube, a medida foi tomada com o intuito de prestigiar o morador da cidade que torce para o Vovô.

Ainda na nota, o clube do Centro-Sul reiterou que tem bom relacionamento com a diretoria alvinegra e agradeceu ao Ceará pelo evento, neste caso, o jogo.

Sobre o assunto Morínigo critica horário de jogo contra Iguatu, cita desgaste e vê decisão aberta

Ceará vai acionar o TJDF após torcedores com ingressos serem barrados em Iguatu; entenda

"Tivemos várias oportunidades para virar", lamenta Talisson, do Iguatu, sobre empate com Ceará

Tags