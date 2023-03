"Isso é um absurdo", desabafa presidente do Iguatu sobre jogo contra o Ceará

Em conversa com o Esportes O POVO, o presidente afirmou que a situação é "um absurdo" e que isso é "falta de respeito" com os atletas

O presidente do Iguatu, Antônio Filho, desabafou sobre o jogo da equipe do Cariri contra o Ceará. A revolta se deu pelo horário da partida, marcada para as 9 horas deste domingo, 12, no estádio Morenão, pela partida de ida das semifinais do Campeonato Cearense.

Em conversa com o Esportes O POVO, o presidente afirmou que a situação é “um absurdo” e que isso é “falta de respeito” com os atletas. Vale lembrar que o Azulão jogou contra o Santos na noite da última quinta-feira, 9, pela Copa do Brasil, e retorna para Juazeiro na madrugada deste sábado.

“Isso é um absurdo. Falta de respeito com os atletas, torcedores e, principalmente, com o time do Iguatu que está em viagem e só chega sábado em Juazeiro. Isso tem que mudar no nosso futebol cearense, tem que ter um bom senso”, desabafou.

Na quarta-feira, o Iguatu protocolou uma ação na justiça para tomar medidas judiciais cabíveis a respeito do caso. Contudo, o clube teve o pedido indeferido, mesmo se apoiando no sindicato dos atletas.

“Agora é ir para o jogo, não tem mais jeito. Nosso time é guerreiro e vamos brigar com todas as forças”, disse o presidente, confirmando que a equipe estará em campo diante do Vovô no domingo.

“Sentimento de dever cumprido” contra o Santos

Antônio Filho também falou sobre a campanha do Iguatu na Copa do Brasil. O Azulão encerrou a primeira participação do clube na história do torneio ao ser eliminado pelo Santos, por 3 a 0, na Vila Belmiro, em jogo da segunda fase.

O dirigente exaltou a campanha da equipe e projeta retornar à competição na próxima temporada.

“Um momento especial pra toda região de Iguatu e da região Centro-Sul. Apesar da derrota, ficamos com um sentimento de dever cumprido, pois é um time novo, participamos pela primeira vez, e avançar uma fase foi muito especial. Deixou um gostinho de quero mais. Então agora é trabalhar para a gente voltar próximo ano e subir mais um degrau”, exaltou.

Após o jogo, o Iguatu utilizou as redes sociais para escrever uma carta aberta ao Santos agradecendo pela recepção e acolhimento na Vila Belmiro.





