Iguatu agradece ao Santos por recepção: "Nunca fomos tão bem recebidos"

O Azulão utilizou as redes sociais para escrever uma carta aberta ao Peixe; confira

O Iguatu encerrou a primeira participação da história do clube na Copa do Brasil na noite da última quinta-feira, 9, ao perder por 3 a 0 para o Santos, na Vila Belmiro. O duelo era válido pela segunda fase do torneio.

Apesar da derrota, o Azulão escreveu uma carta aberta ao Alvinegro, na qual agradeceu os santistas pela recepção e acolhimento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Carta aberta ao Santos

O futebol se resolve dentro de quatro linhas, onde 22 pessoas querem colocar uma circunferência dentro de um retângulo.

Fora dessa geometria existe algo que se chama receptividade!

Obrigado, Santos, obrigado a cidade de Santos, pela acolhida, pela atenção, por nos proporcionar na nossa primeira saída do nosso Estado um verdadeiro abrigo, o sentimento foi de acolhimento.

Antes, nunca, fomos tão bem recebidos em outro lugar, como fomos aqui. O rei, não do futebol, mas da música dizia que: “As curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar”

Nós podemos nunca mais passar fisicamente por aqui, mas no nosso coração seremos eternamente gratos por tudo que fizeram por nós!

Obrigado a todos vocês que fazem os Santos Futebol clube por tamanha consideração conosco, que nem nos nossos melhores sonhos, poderíamos sonhar em está jogando no solo de Pelé.

Que Deus possa iluminar o caminho de vocês e que consigam conquistar todos os objetivos trilhados para esse ano.

Foi sensacional!

Resposta do Santos

O Peixe respondeu a mensagem e desejou boa sorte ao time cearense na temporada 2023.

"Estamos juntos, Iguatu! Foi um dia especial para todos nós. Boa sorte em suas próximas missões nesta temporada. Vai pra cima deles!", respondeu o time.

Tags