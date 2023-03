Clássico-Rei: Novos confrontos são registrados entre torcedores do Fortaleza na Arena Castelão

No decorrer do jogo entre Ceará e Fortaleza, na noite deste domingo, 5, pela Copa do Nordeste, novos confrontos entre torcedores do Leão foram registrados. Em imagens captadas pelo O POVO, é possível ver até mesmo o arremesso de cadeiras e a intervenção do núcleo da polícia que faz a operação de segurança da partida.

Segundo apurado, a confusão foi iniciada dentro da JGT, uma das torcidas organizadas do Leão do Pici. A polícia utilizou balas de borrachas para dispersar os torcedores que causaram o tumulto.

A patrulha presente no local revisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar e, na sequência, abordar aqueles que fizeram parte da confusão. Alguns outros torcedores também contribuíram na identificação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja as imagens da confusão na torcida do Fortaleza durante o Clássico-Rei

Tags