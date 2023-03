Com calendário apertado, Iguatu quer mudança de data da semifinal do Cearense

Executivo de futebol do Azulão, ex-zagueiro Gilmak pede que jogo contra o Ceará seja adiado em razão da logística para partida diante do Santos

As definições das tabelas da segunda fase da Copa do Brasil e de um confronto da semifinal do Campeonato Cearense movimentaram os bastidores do Iguatu. O Azulão teria um intervalo inferior a 48 horas entre as partidas contra o Santos, em São Paulo, e Ceará, no Morenão, e se mobiliza para tentar alterar uma das datas, informou o executivo de futebol do clube, Gilmak, à Rádio O POVO CBN.

O ex-zagueiro disse na noite deste sábado, 4, que os dirigentes do clube do Centro-Sul do Estado ficaram "muito surpresos, muito preocupados" com os dias e horários dos confrontos. O Iguatu enfrentará o Peixe na próxima quinta-feira, 9, às 21h30min, na Vila Belmiro, e receberá o Vovô no sábado, 11, às 16 horas.

"No regulamento são 66 horas para ter outro jogo, então a gente passaria o intervalo (regulamentar) só viajando. Tem uma logística que foi mandada para a gente que chegaria em Juazeiro (do Norte) no sábado às 3 horas da manhã e jogaria às 16 horas. É inviável, não tem como. A gente está aguardando ainda, não vai tomar nenhuma decisão precipitada. Estamos conversando com a diretoria, com o presidente (do Iguatu), com o presidente da Federação também para que isso não possa acontecer. Se o jogo da Copa do Brasil for mantido, mas pelo menos que o do Cearense a gente possa... que a Federação Cearense possa nos ajudar nesse ponto", ponderou Gilmak.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Iguatu faz história, vence o América-RN e se classifica para a 2ª fase da Copa do Brasil

Iguatu elimina Atlético e enfrenta o Ceará na semifinal do Cearense

O executivo de futebol do Azulão lembrou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) também poderia usar as datas do meio de semana seguinte, 15 e 16, para marcar a partida contra o Santos, o que não ocorreu a pedido da emissora detentora dos direitos de transmissão do torneio nacional. Por isso, caso não seja possível alterar o embate contra os paulistas, o pedido é que o jogo contra o time de Porangabuçu seja adiado.

"E o melhor para o Iguatu, nesse momento, com certeza, é ou adiantar o jogo do Santos para quarta (dia 8), que a gente tem uma logística até melhor, ou passar para a outra semana. E se não tiver (como mudar) na Copa do Brasil, que o do Cearense venha para domingo, no horário da tarde ou final da tarde, que aí a gente tem um tempo. Não é o ideal, mas a gente aceita", disse.

Gilmak destacou também a importância da partida pelo Estadual vislumbrando o calendário de competições do Iguatu em 2024. Já garantido na Série D do próximo ano, o clube poderia também se classificar para as Copas do Brasil e do Nordeste da temporada que vem em caso de vaga na final do certame local, eliminando o Ceará.

"É uma semifinal de Campeonato Cearense, um dos campeonatos mais importantes do Nordeste, e que nos dá uma segurança, um ano de 2024 bem melhor. Um time pequeno como o nosso vive de competições, que hoje têm evoluído no valor financeiro. A gente tem uma possível chance de ter outra Copa do Brasil no próximo ano e também uma Copa do Nordeste, que é muito importante para a gente", ressaltou.

"Nessa data não tem como, é muito complicado. O atleta tem que descansar, é uma semifinal, não é um jogo qualquer. É uma semifinal contra o Ceará, esse jogo vale muito para a gente e para a cidade, para os patrocinadores. É de suma importância ser mudado", completou.

Tags