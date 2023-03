Arena Castelão pode terminar mês de março com dez jogos realizados

Ceará e Fortaleza devem disputar Copa do Nordeste e Campeonato Cearense no Gigante da Boa Vista. Há ainda a partida do Leão na próxima semana pela Copa Libertadores

Reaberta na última quinta-feira, 2, quando recebeu Fortaleza e Deportivo Maldonado pela Copa Libertadores, a Arena Castelão pode sediar dez partidas até o final do mês. Isso irá ocorrer porque Ceará e Fortaleza disputam no início deste ano a Copa do Nordeste e o Campeonato Cearense. O Tricolor do Pici ainda irá jogar pelo menos mais uma partida de Copa Libertadores no Gigante da Boa Vista em março.

A sequência de embates já se inicia neste domingo, 5, quando Vovô e Leão se enfrentam às 18h30min, pela Copa do Nordeste. Na próxima quinta-feira, 9, o Fortaleza ainda recebe o Cerro Porteño, pela terceira fase da Copa Libertadores.

Na semana seguinte, a partir do dia 18, ocorrem as partidas de semifinais e final do Campeonato Cearense, além de jogos das quartas e semifinais da Copa do Nordeste, em caso de avanço das equipes. Caso as equipes cheguem até as semifinais da Copa do Nordeste, veja como fica calendário da praça esportiva.

Jogos previstos no Castelão daqui até 02/04:



05/03 Ceará X Fortaleza - Copa NE



09/03 Fortaleza. C. Porteño - Libertadores



18/03 Ceará X Iguatu - Cearense (a confirmar)



19/03 Fortaleza X Ferroviário - Cearense (a confirmar)



22/03 Ceará X Atlético BA - Copa NE (a confirmar)



25/03 Algum jogo das quartas da Copa NE*



26/03 Algum jogo das quartas da Copa NE*



29/03 Algum jogo das semi da Copa NE*



30/03 Algum jogo das semi da Copa NE*



02/04 Final do Cearense

*Caso Ceará e Fortaleza avancem como mandantes na Copa NE e não se cruzem até a semifinal

