Iguatu recebe o América-RN em duelo da 1ª fase da Copa do Brasil

Azulão do Centro-Sul precisa vencer para avançar na competição nacional. A bola rola às 19h15, no Estádio Morenão

O Iguatu entra em campo na noite desta quinta-feira, 2, pela Copa do Brasil. Em jogo da primeira fase do torneio, o time do Centro-Sul do Estado recebe o América-RN às 19h15min, no Estádio Morenão.

Para conquistar a classificação para a fase seguinte, o Azulão, mandante no confronto, precisa vencer o duelo. Em caso de empate ou derrota, a vaga ficará com o time potiguar, que tem a vantagem por ser visitante.

O objetivo da diretoria e do elenco do clube do interior do Ceará é bem claro: triunfar diante do seu torcedor. Mirando o estádio lotado, o Iguatu tem feito postagens para impulsionar a venda de ingressos. Os bilhetes para o duelo custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

Além do mérito no âmbito esportivo, o confronto ganha outro componente relevante: o fator financeiro. Caso avance, o Iguatu vai faturar R$ 900 mil pela classificação, além dos R$ 750 mil pela participação na primeira fase do certame.



Em campo, o Azulão do Centro-Sul terá força máxima. O treinador Washington Luiz tem todo o elenco à disposição e deve escalar o time-base que vem fazendo boa campanha no Campeonato Cearense. No último sábado, 25, a equipe venceu o Atlético Cearense em jogo das quartas de final e garantiu vaga na semifinal, onde enfrentará o Ceará.

Embalado e de olho em fazer história na Copa do Brasil, o escrete azulino conta com a boa fase de jogadores como os atacantes Luís Soares e Caxito e o volante Dedeco para avançar. A dupla de ataque, inclusive, marcou oito dos treze gols do time na atual temporada.

Até o momento, o Iguatu disputou sete jogos em 2023 e só foi derrotado em um, no dia 14 de janeiro, quando enfrentou o Fortaleza na rodada de abertura do Estadual. De lá pra cá são seis jogos invicto, sendo cinco triunfos e um empate.



Assim como o Azulão, o Mecão também vive boa fase na temporada. Em onze jogos disputados, o escrete potiguar venceu oito, empatou dois e perdeu um. Ademais, a produção ofensiva chama atenção: já são 26 gols marcados.

O principal destaque do time potiguar neste início de 2023 é o centroavante Wallace Pernambucano, de 36 anos. Em dez jogos, o ex-Ceará balançou as redes dez vezes. O jogador, no entanto, sofreu lesão no joelho e não jogará a partida. A expectativa é de que Ítalo Carvalho assuma a vaga de titular.



Iguatu x América-RN

Iguatu

4-3-3: Marcelo; João Antônio, Regineldo, Max Oliveira, Guidio; Talisson, Dedeco e Pedrinho; Caxito, Thiaguinho e Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

América-RN

4-4-2: Bruno Pianissola; Everton, Jean Pierre, Edson Silva e Luiz Paulo; Alef, Araújo, Rafinha e Elvinho; Lucas Dias e Ítalo Carvalho. Téc: Leandro Sena



Local: Estádio Morenão, em Iguatu/CE

Data: 2/3/2023

Horário: 19h15min

Árbitro: Diego da Costa Cidral

Assistentes: Kleber Lucio Gil e Gizeli Casaril



