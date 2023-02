Ferroviário encara o Resende em busca de classificação na Copa do Brasil

Tubarão da Barra visita a equipe carioca nesta terça-feira, 28, no Estádio do Trabalhador, em jogo único. Equipe coral tem vantagem do empate para avançar

O Ferroviário dará início à sua jornada na Copa do Brasil nesta terça-feira, 28. Diante do Resende-RJ, o time coral almeja vaga na segunda etapa do torneio. As equipes se enfrentam às 15h30min, no Estádio do Trabalhador, em jogo único da fase inicial. Pelo regulamento do mata-mata nacional, a equipe cearense tem a vantagem do empate para avançar.

O escrete coral já faturou R$ 750 mil pela participação nesta primeira etapa e, se conseguir a classificação, embolsará mais R$ 900 mil.

O Tubarão da Barra chega para o confronto embalado após conquistar classificação para a semifinal do Campeonato Cearense. No último sábado, 25, o time venceu o Maracanã por 3 a 1 e carimbou sua vaga para a fase seguinte, onde enfrentará o Fortaleza, atual tetracampeão do torneio.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Vivendo excelente início de temporada, o Ferroviário conta com as boas atuações recentes de alguns destaques, como Ciel e Erick Pulga. Esse último, inclusive, balançou as redes duas vezes na vitória do time no Campeonato Estadual neste fim de semana.

Aos 22 anos, Pulga já assinalou sete gols em 14 partidas na atual temporada e vem atraindo interesse de outros clubes, como o Ceará. Ao seu lado, ele tem o experiente Ciel, que marcou oito gols em 14 jogos. Juntos, os parceiros de ataque marcaram quinze dos 22 tentos do time coral em 2023.

Para o confronto, a tendência é que o treinador Paulinho Kobayashi utilize força máxima. O Ferroviário ainda vai contar com a boa fase do goleiro Douglas Dias, que vem se destacando nas últimas partidas com grandes defesas. Na Copa do Nordeste, inclusive, o arqueiro lidera o ranking de defesas difíceis, com dez.

Por outro lado, o Resende chega em baixa para o duelo. Em nove jogos disputados neste ano, o time carioca venceu apenas um, empatou outro e foi derrotado em sete. Inclusive, a equipe acumula quatro revés seguidos.

O último triunfo do Gigante do Vale ocorreu no dia 22 de janeiro, quando venceu o Boavista por 2 a 1. Precisando reverter sua situação na temporada, o clube decidiu que a partida diante do Ferroviário terá entrada gratuita para os torcedores. A retirada dos ingressos gratuitos será feita a partir das 14 horas desta terça-feira, 28, até o intervalo da partida.



Resende x Ferroviário

Resende-RJ

4-4-2: Jefferson Luis; Medina, Hiago, Joanderson e Rayne; Caxambu, Kevin Fraga, Dener e Zizu; Igor Bolt e Balloteli. Téc: Sandro Sargentim

Ferroviário

4-3-3: Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Kauan, Erick Pulga e Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi

Local: Estádio do Trabalhador, em Resende/RJ

Data: 28/2/2023

Horário: 15h30min

Árbitro: Murilo Francisco Misson Júnior/MG

Assistentes: Guilherme Dias Camilo-Fifa/MG e Marcyano da Silva Vicente/MG

Tags