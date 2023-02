Técnico do Ferroviário, Kobayashi avalia momentos de Fortaleza e Ceará

Paulinho Kobayashi, treinador do Ferroviário, concedeu entrevista exclusiva ao programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN, na manhã desta quinta-feira, 16. Na ocasião, o comandante coral avaliou os momentos dos rivais Fortaleza e Ceará.

“São duas equipes gigantes nacionalmente falando. O Fortaleza vem nessa crescente há muitos anos. O (Rogério) Ceni quando estava aqui fez com que o Fortaleza fosse esse gigante que é e o Vojvoda deu sequência num trabalho muito bom, com a metodologia dele. O Ceará tem seus altos e baixos, entendo que poderia estar muito melhor.”

Até o momento, o Tubarão da Barra enfrentou apenas o Vovô nesta temporada. O confronto ocorreu no dia 22 de janeiro e terminou com vitória coral por 3 a 0. A partida em questão era válida pela primeira rodada da Copa do Nordeste.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O duelo contra o Leão do Pici pode ocorrer na semifinal do Campeonato Cearense. Para isso, o Ferroviário terá que confirmar classificação diante do Maracanã no próximo dia 25. No jogo de ida das quartas de final, o time coral venceu por 2 a 0.

Sobre o assunto Douglas, do Ferroviário, lidera em número de defesas difíceis na Copa do Nordeste

Kobayashi esclarece saída polêmica do Ferroviário em 2022: "Quem fez tudo foi o Diá"

Ferroviário supera sequência difícil e se mantém invicto no Nordestão

Novo Ferroviário

Com uma diretoria nova, o Ferroviário passa por dias mais tranquilos e tem um começo de temporada empolgante. Kobayashi destacou as diferenças no clube entre o ano de 2022 e 2023.

“A diferença é grande, que é justamente ter continuidade no trabalho. Essa montagem eu não participei 100%, porque aqui estavam os jogadores. Mas a minha visão já foi diferente do ano passado. Ano passado eu vi e falei que teria que mudar 70% (do elenco). Esse ano eu vi, tive tempo para trabalhar com os atletas e gostei. Só praticamente indiquei o Negueba, Felipe Guedes e agora o Alisson.”



Tags