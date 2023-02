Douglas, do Ferroviário, lidera em número de defesas difíceis na Copa do Nordeste

O bom início de temporada do Ferroviário tem gerado protagonismo para alguns atletas do clube, principalmente do ataque, como Ciel e Erick Pulga. No elenco coral, no entanto, existem peças que fazem a diferença em todos os setores, a começar pelo goleiro.

Titular do Tubarão, Douglas Dias vem demonstrando segurança sob a meta coral e já executou defesas com alto grau de dificuldade. Na Copa do Nordeste, o camisa 1 do Ferroviário lidera, de forma isolada, o ranking de defesas difíceis. Segundo o Footstats, são nove em três jogos disputados no torneio, uma média de três por partida.

O duelo contra o CSA-AL, pela terceira rodada da Copa do Nordeste, foi o que mais exigiu do arqueiro coral, que precisou fazer quatro defesas mais complicadas. Diante do Bahia, na Fonte Nova, mais três e contra o Ceará, no PV, foram duas.

Douglas também é um dos goleiros que mais fez defesas em geral no Nordestão. Com dez, ao todo, ele está em terceiro nesse ranking, atrás apenas de Fernando Miguel (13) e Luiz Daniel (14).

Goleiros com mais defesas difíceis na Copa do Nordeste

Douglas (Ferroviário) - 9

Vágner (Náutico) - 6

Richard (Ceará) - 4

Luiz Daniel (Sampaio Corrêa) - 3

Fernando Miguel (Fortaleza) - 3



Fonte: Footstats

