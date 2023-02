Na Arena Fonte Nova, Bahia e Ferroviário se enfrentam pela Copa do Nordeste

O Ferroviário volta a campo neste sábado, 4, pela Copa do Nordeste. Após uma vitória diante do Ceará na primeira rodada do certame regional, o Tubarão enfrenta agora o Bahia, na Arena Fonte Nova, às 20h30min em sua segunda partida na fase de grupos da competição.

O time coral está na Copa do Nordeste desde as fases preliminares. Até o momento, a equipe de Kobayashi contabiliza dois empates, que tiveram resultados decididos nos pênaltis, na fase preliminar, e um triunfo na etapa de grupos. Com o bom resultado na estreia da fase de grupos, o Tubarão é o segundo colocado do chaveamento A, com três pontos e três gols de saldo. Sport, CRB e Sampaio Corrêa também possuem os três pontos, tendo de diferença apenas o saldo.

Por este motivo o Ferroviário quer, contra o Bahia, confirmar a boa posição. Para isso, o grupo coral terá a dupla Ciel e Erick Pulga, que tem se destacado nesse início de temporada. O camisa 99 é, inclusive, artilheiro do Campeonato Cearense, com quatro gols. No Nordestão, ele também é o maior goleador, com dois tentos marcados.

Apesar de ter bons jogadores, a partida não deve ser das mais fáceis para o Ferrão. O goleiro da equipe, Douglas Dias, tem altas expectativas para o duelo. "Estamos nos preparando bem para fazer um bom jogo contra o Bahia. (...) Sabemos que eles perderam para o Sampaio Corrêa na primeira rodada, mas é um time bom. A gente vem numa crescente e vai ser uma excelente partida", ressaltou.

O grupo coral viajou para Bahia nesta sexta-feira, 3. A equipe realizou o treino de apronto no período vespertino no CT do Vitória. A equipe teve apenas três dias de preparação para o duelo. O elenco comandado por Kobayashi disputa atualmente duas competições. Durante a semana, o time empatou em 1 a 1 com o Ceará, pelo Campeonato Cearense.

Do outro lado do campo, o Bahia chega com algumas fragilidades, apesar de ter um investimento e uma folha bem maior que a do Tubarão. O lateral-esquerdo Jhoanner Chávez e o volante Rezende estão machucados e não participam do embate.

Ficha técnica - Bahia x Ferroviário

Bahia

Marcos Felipe; Cicinho, Kanu, Raul Gustavo e Ryan; Diego Rosa, Acevedo e Daniel; Kayky, Biel e Ricardo Goulart.

Ferroviário

Douglas Dias; Wesley, Edgar, Éder Lima e Mattheus Silva; Vinícius Paulista, Lincoln e Felipe Guedes; Deizinho, Erick Pulga e Ciel. Técnico: Paulinho Kobayashi.

Data: 04/02/2023

Horário: 20h30min

Local: Arena Fonte Nova (BA)

Àrbitro: Leonilson Fernandes Trigueiro Filho.

Assistentes: Lorival Cândido das Flores, Vinícius Melo de Lima e Eziquiel Sousa Costa.

Transmissão: Nosso Futebol

