CBF define arbitragem de jogos dos times cearenses pela Copa do Nordeste

A CBF definiu as equipes de arbitragem nos jogos dos times cearenses pela Copa do Nordeste neste fim de semana. Ceará, Ferroviário e Fortaleza jogam todos no mesmo dia, no sábado, 4. O Vovô recebe o Sampaio Corrêa, às 17h30min, no PV, enquanto o Leão visita o ABC, em Natal, às 18h30min; já o Tubarão encara o Bahia, fora de casa, às 20h30min.

O duelo entre Ceará e Sampaio Corrêa será apitado por Dênis da Silva Ribeiro Serafim, com auxílio de Brígida Cirilo Ferreira (Fifa) e Rondinelle dos Santos Tavares. O trio é da federação alagoana. O quarto árbitro é Raimundo Rodrigues de Oliveira Júnior e Avelar Rodrigo da Silva será o analista de campo.

Rodrigo José Pereira de Lima será o árbitro principal na partida entre ABC x Fortaleza. Ele terá as assistências de Clóvis Amaral da Silva e Humberto Martins Dias Silva. O trio pertence à federação pernambucana. Moisés Estevão de Moura Lima é o quarto árbitro designado para o confronto e Aldeilma Luzia da Silva será a analista de campo.

O trio de arbitragem na partida entre Bahia x Ferroviário será potiguar. Leonilson Fernandes Trigueiro Filho foi designado como o árbitro principal, enquanto Lorival Cândido das Flores e Vinícius Melo de Lima serão os auxiliares. O quarto árbitro será Eziquiel Sousa Costa enquanto Ademilton Piedade Carige será o analista de campo.

O Ceará enfrenta o Sampaio Corrêa em busca de se recuperar da derrota por 3 a 0 para o Ferroviário na estreia da competição. O Vovô busca somar três pontos para não se afastar das primeiras posições do Grupo B.

Fortaleza quer terceira vitória consecutiva

Embalado, o Leão do Pici ainda não perdeu na temporada e segue com 100% de aproveitamento. Ao lado do Sergipe-SE, o time de Juan Pablo Vojvoda foi a única equipe que realizou duas partidas até o momento no Nordestão. Com seis pontos, o Tricolor quer se isolar ainda mais na liderança do Grupo A.

Ferroviário vai em busca de segunda vitória

Confiante após conquistar bons resultados nos últimos jogos, o Ferroviário quer permanecer nas primeiras posições do Grupo A. O Tubarão surpreendeu na estreia da Copa do Nordeste com a vitória por 3 a 0 em cima do Ceará e quer repetir a façanha para derrotar o Bahia, na Fonte Nova.

