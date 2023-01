Moradores da Barra do Ceará pagarão meia em jogo do Ferroviário contra o Atlético

O Ferroviário entra em campo nesta quarta-feira, 25, diante do Atlético Cearense, às 15h30. O jogo, disputado no Estádio Elzir Cabral, é válido pela rodada 2 do Campeonato Cearense 2023 e pode marcar a segunda vitória consecutiva do Tubarão na competição.

Para o confronto, a diretoria coral decidiu lançar uma promoção especial para moradores da Barra do Ceará. Todo habitante do bairro terá direito à meia-entrada para assistir ao jogo, comercializada no valor de R$ 20.

Sobre o assunto Em seis jogos, PV já arrecadou 3,2 toneladas de alimentos com clubes cearenses

Parceria com Ciel e placar surpreendente: Pulga fala de Ferroviário 3x0 Ceará

Ciel e Erick Pulga participaram de todos os últimos sete gols do Ferroviário em 2023

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com o clube, é necessário apresentar um comprovante de endereço da Barra na sede do clube. Além disso, o torcedor também deve exibir o documento na bilheteria de entrada ao estádio.

Os ingressos para a partida custam R$40 (inteira) e R$20 (meia). As vendas já começaram e vão até o meio-dia desta quarta-feira, 25. Sócios Corais já podem fazer check-in.

O Ferroviário chega para o duelo diante da Águia após aplicar uma goleada de 4 a 0 no Barbalha na primeira rodada do Campeonato Cearense. Agora, o time quer engatar seu segundo triunfo seguido no certame estadual.

Tags