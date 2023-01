Ferroviário x Ceará ao vivo pela Copa do Nordeste 2023; siga transmissão

O primeiro clássico cearense da temporada será realizado neste domingo, 22, entre Ferroviário e Ceará, no Estádio Presidente Vargas (PV), a partir das 18 horas, pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste 2023. Os dois times vêm de goleadas em suas partidas anteriores, válidas pelo Campeonato Cearense.

Escalações de Ferroviário e Ceará

Ferroviário

4-3-3:Douglas Dias, Wesley, Roni Lobo, Fabão, Matheus Silva; Lincoln, Felipe Guedes, Vinícius Paulista; Deizinho, Erick Pulga, Ciel. Téc: Paulinho Kobayashi





Ceará

Richard; Marcos Ytalo, T.Pagnussat, Luiz Otávio, Danilo Barcelos; Richardson, Caíque Gonçalves, Jean Carlos; Janderson, Luvannor, Vina. Téc: Gustavo Morínigo

Como chegam Fortaleza e Campinense para o jogo

As duas equipes vêm de vitórias com placares elásticos. Pelo Campeonato Cearense, o Vovô atropelou o Guarani-J, no Romeirão, por 5 a 0, no domingo passado, enquanto o Tubarão goleou o Barbalha por 4 a 0 na última segunda-feira.



Com o intuito de fazer um Nordestão bem diferente de 2018, quando não venceu nenhuma partida, o Ferroviário aposta no entrosamento já adquirido pelo grupo, que vai para a quarta partida do ano. Os atacantes Ciel e Erick Pulga deixaram ótima impressão no jogo anterior — o primeiro fez hat-trick — e são os destaques corais.

Ainda sem Gustavo Morínigo, que segue aguardando regularização porque não conseguiu renovar o visto de trabalho, o Ceará contou com boas atuações de Jean Carlos, Janderson, além de veteranos como Luiz Otávio no único jogo que fez na temporada até aqui.





