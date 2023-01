Ferroviário realiza treino de apronto para jogo diante do Ceará pelo Nordestão

Clássico da Paz ocorre neste domingo, 22, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, pela primeira rodada da Copa do Nordeste

O Ferroviário realiza na tarde deste sábado, 21, o treino de apronto para o jogo diante do Ceará. As equipes se enfrentam neste domingo, 22, às 18 horas, no estádio Presidente Vargas, em Clássico da Paz válido pela primeira rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste.

O grupo comandado por Paulinho Kobayashi se prepara para o embate desde a última terça-feira. As atividades realizadas foram focadas especialmente em preparação física e em trabalhos táticos focados em posse de bola e ataque contra defesa. Na última sexta, 20, o grupo coral esboçou algumas formações e o treinador realizou ajustes no posicionamento dos jogadores.

O zagueiro Roni Lobo concedeu entrevista antes do jogo e destacou grandes expectativas para a partida. "Expectativa das melhores possíveis. A gente treinou bastante para fazer uma boa partida e consequentemente conquistar os três pontos, que é o mais importante", frisou.



Embora seja o primeiro embate do Ceará na competição nesse ano de 2023, será a terceira partida do Tubarão no torneio. Classificado via preliminar, o Ferroviário já venceu Asa e Confiança nós pênaltis. No tempo regulamentar, o grupo coral empatou em 1 a 1 com a equipe alagoana e igualou sem gols com o time sergipano.



