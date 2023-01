Ferroviário e Ceará protagonizam Clássico da Paz em estreia na Copa do Nordeste

As duas equipes vêm de vitórias com placares elásticos. Pelo Campeonato Cearense, o Vovô atropelou o Guarani-J, no Romeirão, por 5 a 0, no domingo passado, enquanto o Tubarão goleou o Barbalha por 4 a 0 na última segunda-feira

O primeiro clássico do futebol cearense em 2023 acontece na noite deste domingo, 22, a partir das 18 horas, no estádio Presidente Vargas. Pela Copa do Nordeste, Ferroviário e Ceará se enfrentam logo na primeira rodada da fase de grupos.

O mandante do chamado Clássico da Paz é o Ferroviário, que já despachou ASA-AL e Confiança-SE na fase preliminar do torneio. Mesmo assim, mais de 12 mil ingressos foram disponibilizados para a torcida alvinegra — capacidade do PV é de 20.166. A torcida do Vovô, inclusive, só poderá comparecer porque a CBF confirmou, durante a semana, que a pena de seis jogos com portões fechados que o Ceará precisa pagar terá de ser cumprida na Série B do Brasileiro.

As duas equipes vêm de vitórias com placares elásticos. Pelo Campeonato Cearense, o Vovô atropelou o Guarani-J, no Romeirão, por 5 a 0, no domingo passado, enquanto o Tubarão goleou o Barbalha por 4 a 0 na última segunda-feira.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Com o intuito de fazer um Nordestão bem diferente de 2018, quando não venceu nenhuma partida, o Ferroviário aposta no entrosamento já adquirido pelo grupo, que vai para a quarta partida do ano. Os atacantes Ciel e Erick Pulga deixaram ótima impressão no jogo anterior — o primeiro fez hat-trick — e são os destaques corais.

Ainda sem Gustavo Morínigo, que segue aguardando regularização porque não conseguiu renovar o visto de trabalho, o Ceará contou com boas atuações de Jean Carlos, Janderson, além de veteranos como Luiz Otávio no único jogo que fez na temporada até aqui.

Desfalques e retornos de Ferroviário e Ceará

O Alvinegro poderá promover as estreias de do atacante Luvannor e meio-campista Chay. Também para o ataque, Erick se recuperou de uma inflamação no olho e é opção.

Ficam de fora do jogo, pelo Ferroviário, o lateral-direito Rodrigo Negueba, e os meias Cesar Sampaio e Juninho Quixadá, todos no departamento médico.

O desfalque do Ceará é Michel Macedo. O lateral-direito precisou sair de campo ainda no primeiro tempo, na partida contra o Guarani-J, com dores na parte posterior da coxa direita.

Ferroviário e Ceará voltam a se enfrentar pelo Nordestão após 24 anos. A última vez foi em 1999, também no PV e teve vitória coral (2 a 1).

Tags