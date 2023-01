Floresta faz história, bate Athletico-PR nos pênaltis e está nas quartas da Copinha

Goleiro Wilderk defendeu o primeiro pênalti do Dragão e Cais, Athyrson, Rodrigo e Maicon Cauã marcaram para o Lobo da Vila nas cobranças que colocaram a equipe entre as oito melhores do certame nacional

O Floresta segue fazendo história da Copinha 2023. Com muita emoção, o Lobo da Vila bateu o Athletico-PR por 4 a 2 nos pênaltis após empate sem gols no tempo regulamentar e está nas quartas de final da competição nacional. O goleiro Wilderk defendeu a primeira cobrança do Dragão e Cais, Athyrson, Rodrigo e Maicon Cauã marcaram para o Verdão nas cobranças que colocaram a equipe entre as oito melhores do certame nacional.

Desde a primeira etapa, Floresta e Athletico-PR protagonizaram uma partida disputada, com grandes chances de gol criadas. Foi o Lobo da Vila quem criou uma das maiores oportunidades dos 45 minutos iniciais, no entanto, quando colocou uma bola na trave.

No segundo tempo, o embate seguiu disputado. O Dragão ainda teve oportunidade de abrir o placar com Juninho, após uma cobrança de pênalti para a equipe paranaense, mas o goleiro Wilderk fez a defesa do lance. O defensor foi, inclusive, destaque do jogo.

Sem definições no tempo regulamentar, a partida foi definida nos pênaltis. A primeira cobrança do Athletico-PR foi defendida pelo goleiro do Lobo. Nas batidas do Floresta, Cais, Athyrson, Rodrigo e Maicon Cauã marcaram. Houve ainda uma finalização para fora do quarto batedor do Dragão.

A classificação coloca o Lobo num patamar histórico dos cearenses na maior competição de base do Brasil. O clube repete o feito do Fortaleza, que até então era o único time cearense a avançar até as quartas de final da competição, em 2008.

Na próxima fase da Copinha, o Floresta enfrenta o vencedor do confronto entre Palmeiras e Mirassol/SP.

Tinta verde no gramado da Copinha

Apesar da agitação da partida entre Athletico-PR e Floresta, uma imagem roubava a cena no tempo regulamentar sempre que um jogador descia pela lateral. O gramado, bastante prejudicado pela chuva, tinha uma tonalidade verde clara, diferente do gramado em geral e também dos outros buracos que tinham no campo.

De acordo com a transmissão do canal SporTV, um pintor foi flagrado dando uma tonalidade ao gramado com uma tinta. O canal conversou com o profissional, que explicou que tomou a providência para melhorar a aparência do campo.

"É a primeira vez que pinto um gramado. Estava funcionando, mas a máquina não aguentou, ia conseguir melhorar bem a aparência do campo. É só para melhorar a aparência na televisão", disse ele.

