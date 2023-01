Com virada nos acréscimos, Floresta vence Avaí e vai às oitavas da Copinha

A garotada do Floresta segue escrevendo uma bonita história na Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. Na tarde deste sábado, 14, o Verdão da Vila venceu o Avaí de virada, pelo placar de 2 a 1, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, e se classificou para as oitavas de final. Pedro Igor e Vitinho marcaram os gols da equipe cearense na histórica vitória.

O Lobo da Vila Manoel Sátiro já sabe qual equipe enfrentará nas oitavas de final da Copinha. Na próxima segunda-feira, 16, o Floresta encara o Athletico-PR, que eliminou o Grêmio, no Estádio Lancha Filho, localizado em Franca/SP. O horário do duelo ainda será divulgado pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O jogo

Por volta dos 37 minutos, o atacante Rodrigo, do Floresta, acabou acertando as costas do adversário e o juiz assinalou a penalidade. Na hora da batida, o meia Favero escorregou, acabou chutando a bola em seu próprio tornozelo e isolou. O lance, por ter configurado dois toques, foi invalidado e o time cearense ficou com a posse

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O time catarinense abriu o placar no final da primeira etapa. Aos 45 minutos, o atacante Modesto aproveitou cruzamento da direita para finalizar no canto do goleiro Wilderk e inaugurar o marcador.

O Floresta teve oportunidade de ouro para empatar o jogo aos 13 minutos. Após a bola bater no braço do defensor do Avaí, o juiz marcou pênalti. Contudo, o atacante Iarley Gilberto foi mais uma vítima do gramado do Estádio Zezinho Magalhães e escorregou na hora da cobrança. Com isso, o camisa 9 acabou isolando e desperdiçando a chance.

Mesmo assim, o Floresta não desistiu de empatar a partida e seguiu atacante o time catarinense. Aos 31 minutos, o camisa 7 Pedro Igor aproveitou cruzamento de Davi Castro para cabecear e estufar as redes do goleiro Arthur.

O Verdão era o time que parecia mais inteiro, fisicamente falando, na reta final do jogo. Por isso, a equipe do técnico Raimundo Wagner era melhor em campo e pressionava o Avaí em busca do segundo gol.

Aos 47 minutos, o gol salvador da equipe cearense aconteceu. Após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou nos pés de Vitinho, que não desperdiçou e chutou colocado para garantir a vitória do Floresta. Vale destacar que, caso terminasse empatado, o jogo seria definido nos pênaltis.

Cearenses na Copinha

Neste domingo, 15, o Fortaleza terá a oportunidade de se tornar mais um cearense classificado às oitavas de final da competição. O Leão encara o Remo às 12h45. Ceará e Tirol/CEFAT, outros dois representantes do estado, foram eliminados ainda na fase de grupos.

Tags