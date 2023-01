De olho na fase de grupos, Ferroviário encara Confiança neste domingo pela pré-Copa do Nordeste

Partida acontece pela segunda fase da pré-Copa do Nordeste, sendo realizada a partir das 16 horas no Estádio Batistão, em Sergipe

O Ferroviário segue em busca da tão sonhada classificação para a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2023. Para isso, precisa encarar fora de casa neste domingo, 8 de janeiro, o Confiança, de Aracaju, em partida válida pela segunda fase preliminar do Nordestão. O duelo acontece no Estádio Batistão, a partir das 16 horas.

O confronto será realizado pouco tempo depois da suada vitória do Ferrão diante do Asa, de Alagoas, na fase anterior. Repleto de emoções, o jogo terminou empatado em 1 a 1 no tempo regulamentar, sendo decidido nos pênaltis. Com um 4 a 3 a seu favor, o Tubarão da Barra avançou.

Mas o tempo de comemoração durou pouco, pois na manhã de sexta-feira, 6, o time já embarcou direto para a capital sergipana, distante mais de 1.100 quilômetros de Fortaleza. O próprio técnico do Ferroviário, Paulinho Kobayashi, reconheceu que tinha preferência por outro rival: o Sousa, da Paraíba.

“Mas não tenho que escolher adversário. Temos que pensar na nossa equipe. Sei que o Confiança tem muito mais tradição, assim como o Asa também tem. Eu sei que é um jogo difícil, mas acredito muito nos nossos atletas, nessa recuperação e quem sabe a gente já traz de lá essa classificação", disse em entrevista coletiva na quinta-feira, 5.

Os preparativos para pegar o Dragão sergipano, inclusive, já haviam começado antes mesmo da definição do confronto. Isso porque a comissão técnica do Ferroviário já vinha observando os últimos amistosos do Confiança. "Já olhamos alguns jogos”, mencionou o treinador do Ferrão.

Para a partida deste domingo, a expectativa é de casa lotada, pois o Confiança abriu a venda de ingressos ainda na sexta-feira. Com bilhetes a partir de R$ 25 e capacidade para até 15 mil pessoas, o Estádio Batistão será palco da classificação de alguma das equipes para a fase de grupos da Copa do Nordeste.



