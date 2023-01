Após classificação no Nordestão, Ferroviário viaja para Sergipe de olho no Confiança

Tubarão embarcou para Aracaju, capital de Sergipe, na manhã desta sexta-feira, 6. No domingo, 8, os cearenses encaram o Dragão no Estádio Batistão

O Ferroviário teve pouco tempo para comemorar a classificação sobre o Asa-AL, na primeira fase da pré-Copa do Nordeste. Isso porque, na manhã desta sexta-feira, 6, os atletas do clube coral já se reapresentaram e embarcaram com destino a Aracaju, capital de Sergipe, onde enfrentarão o Confiança no domingo, 8, também pela competição regional.

Após a classificação suada da noite desta quinta-feira, 5, o técnico Paulinho Kobayashi assumiu que preferia enfrentar o Sousa no próximo domingo, para evitar uma viagem desgastante. Porém, na mesma fala, o comandante ressaltou que não deve escolher adversário e destacou a dificuldade do confronto diante do Confiança:

"Era melhor o Sousa, que não tinha essa viagem e o desgaste, né? Mas não tenho que escolher adversário. Temos que pensar na nossa equipe, tentar recuperar o mais rápido possível esses atletas para que a gente possa decidir, independente de Sousa ou Confiança. Sei que o Confiança tem muito mais tradição, assim como o Asa também tem. Eu sei que é um jogo difícil, mas eu acredito muito nos nossos atletas, acredito nessa recuperação e quem sabe a gente já traz de lá essa classificação", disse.

A comissão técnica do Ferroviário já olhou alguns amistosos do Confiança. Entretanto, Kobayashi explicou que será mais útil para o Tubarão analisar o último jogo do Dragão, que foi contra o Sousa, também pela primeira fase preliminar da Copa do Nordeste:

"Já olhamos alguns jogos, só que não adianta você ver os amistosos, ver a equipe que jogou e a equipe que provavelmente deva nos enfrentar. Então acho que é melhor a gente começar agora a análise dessa equipe que jogou contra o Sousa, que assim nós temos a equipe que realmente deve jogar contra a gente", explicou.

