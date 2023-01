Adversários na pré-Copa do Nordeste, Ferroviário nunca venceu o Confiança fora de casa

O Ferroviário está a um passo de garantir vaga na fase de grupos do Nordestão. Para isso, o clube cearense precisará superar o Confiança no próximo domingo, 8, no Estádio Batistão, em Aracaju. O detalhe é que o Tubarão jamais venceu a equipe sergipana jogando fora de casa.

Em toda a história do confronto, o Tubarão encarou cinco vezes o Dragão no posto de visitante. Neste recorte, o máximo que o Ferroviário conseguiu foi um empate, que ocorreu na Série C de 2006, quando o placar terminou em 2 a 2. Nos jogos restantes, quatro vitórias do Confiança.

Porém, a vitória é apenas um dos resultados que podem levar o Ferroviário à classificação no Nordestão. No caso de empate no tempo normal, as duas equipes irão decidir o confronto na disputa de pênaltis.

Jogos entre as duas equipes com o Confiança como mandante

Confiança 1 x 0 Ferroviário - Série C 2022

Confiança 1 x 0 Ferroviário - Série C 2019

Confiança 2 x 2 Ferroviário - Série C 2006

Confiança 3 x 2 Ferroviário - Série C 1977

Confiança 4 x 1 Ferroviário - Brasileirão 1984

Dados retirados do site oGol.

