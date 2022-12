Como parte da pré-temporada, Ferroviário enfrentará sub-20 do Ceará em jogo-treino

O Ferroviário fará mais um jogo-treino como parte da preparação da equipe para as competições da próxima temporada. Na próxima sexta-feira, 30, o Tubarão da Barra enfrentará a equipe sub-20 do Ceará, na Cidade Vozão, localizada em Itaitinga. A bola começa a rolar a partir das 09 horas.

O escrete coral se prepara para as disputas da Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, que serão realizados logo no começo de janeiro. O Ferroviário estreia na competição regional ainda na primeira fase eliminatória. O compromisso inicial será diante do Asa, de Alagoas, no dia 5 do próximo mês, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas.

No Campeonato Cearense, a estreia do Ferrão será um pouco mais tarde. No dia 15 de janeiro, o clube da Barra do Ceará encara o Barbalha.

O Ferroviário já disputou dois jogos treino durante a atual pré-temporada. No primeiro, o Tubarão venceu o sub-20 do Fortaleza por 2 a 0. Na segunda partida, desta vez contra o Potiguar de Mossoró, a equipe cearense venceu pelo mesmo placar.

O sub-20 do Ceará também está em fase de preparação. Os jovens do Alvinegro irão disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro. A estreia será contra o Madureira, no dia 4, no Estádio José Ermírio de Moraes, na cidade de Alumínio.

