Dorival Jr. deseja sucesso para Paulo Foiani e enaltece Ferroviário: "Grande equipe"

Com passagens por Ceará e Fortaleza, o atual comandante do Flamengo enviou uma mensagem por meio de vídeo parabenizando Paulo Foiani pelo novo desafio como treinador do Tubarão da Barra

Campeão da Copa Libertadores e da Copa do Brasil pelo Flamengo, Dorival Júnior gravou uma mensagem desejando sucesso para Paulo Foiani em seu novo desafio na carreira como treinador do Ferroviário. No vídeo, o comandante rubro-negro também enalteceu o Tubarão da Barra, pelo qual disse ser uma grande equipe.



“Paulo, estou passando aqui para te parabenizar por esse novo desafio. O Ferroviário, do Ceará, é uma grande equipe, tive a oportunidade de disputar o Campeonato Cearense e sei da representatividade dessa grande equipe. Muita luz, determinação e dedicação da sua parte, que sei que não faltará. Que seja mais um grande momento da sua carreira”, disse.

Ex-atleta, Paulo Foiani jogou em times como Avaí, Londrina e Coritiba. A carreira como treinador começou em 2013, quando foi campeão e garantiu o acesso do Marcílio Dias-SC à elite do Campeonato Catarinense. Segundo o planejamento do departamento de futebol coral, a apresentação de todo o elenco está prevista para o próximo dia 20 de novembro.

Dorival Júnior acumula passagens pelo futebol cearense

Dorival Júnior conhece de perto o futebol cearense. Nesta temporada, o treinador comandou o Ceará por 73 dias, período em que o Alvinegro viveu sua melhor fase na temporada, sobretudo pelo ótimo desempenho na Copa Sul-Americana. Apesar do bom momento no time de Porangabuçu, o experiente técnico optou por deixar o Vovô para assumir o Flamengo, onde conquistou os títulos da Copa do Brasil e Libertadores.

Em 2005, Dorival treinou o Fortaleza por 25 jogos e obteve aproveitamento de 62,6%. Na ocasião, o comandante disputou o Campeonato Cearense, mas acabou demitido após empatar o primeiro Clássico-Rei válido pela semifinal do segundo turno. Naquele ano, o Leão sagrou-se campeão estadual, mas com Vagner Benazzi na beira do campo.