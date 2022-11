Ferroviário anuncia a contratação do técnico Paulo Foiani

Paulo Foiani foi anunciado nesta segunda-feira, 7, como novo treinador do Ferroviário. Ele iniciou a carreira como técnico no Marcílio Dias-SC, onde foi campeão da segunda divisão do Catarinense. Segundo o planejamento do departamento de futebol coral, a apresentação de todo o elenco está prevista para o próximo dia 20 de novembro.

De acordo com o clube, o técnico atendeu aos requisitos do perfil ideal traçado, como “estudioso, vanguardista, conhecedor do futebol regional e acostumado a títulos e acessos na sua carreira, além da vontade de crescer ainda mais no cenário nacional, dirigindo, agora, um dos clubes mais tradicionais do país”.

Experiências anteriores

Ex-atleta que jogou em times como Avaí, Londrina e Coritiba, Paulo Foiani começou a carreira de treinador em 2013, quando foi campeão e garantiu o acesso do Marcílio Dias-SC à elite do Campeonato Catarinense.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ao longo de 2014, pelo FC Cascavel-PR, foi campeão e garantiu o acesso à Série A Paranaense. No ano seguinte, colocou a Juazeirense-BA na final da Copa Baiana.

Além disso, após levar o ASA-AL ao jogo decisivo do Brasileirão Série C, em 2016, Foiani foi finalista do Campeonato Mato-Grossense pelo Sinop-MT, em 2018.

Em 2019, foi semifinalista do Paranaense, dirigindo mais uma vez o FC Cascavel-PR. No mesmo ano, de volta ao Marcílio Dias-SC, foi finalista da Copa Santa Catarina. Já em 2020, levou o Sergipe-SE à final do Estadual e foi eleito o melhor treinador do ano pela crônica local.

Seu trabalho mais recente foi no Jacobinense-BA, neste ano, garantindo mais um acesso na carreira, já que levou o time à Série A do Campeonato Baiano.



Fora os clubes já citados, Paulo Foiani também passou por Operário Ferroviário-PR, Fluminense de Feira-BA, Boa Esporte-MG, Campinense-PB, Uberlândia-MG, dentre outros.