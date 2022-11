Confira a arbitragem dos jogos de Ceará e Fortaleza na 36° rodada

O árbitro Bruno Arleu de Araújo apita a partida do Vovô contra o Corinthians, enquanto Luiz Flávio de Oliveira foi escalado para o duelo do Tricolor contra o Atlético-GO

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem dos jogos de Ceará e Fortaleza na 36ª rodada do Brasileirão. O árbitro Bruno Arleu de Araújo apita a partida do Vovô contra o Corinthians, neste sábado, 5, na Neo Química Arena, enquanto Luiz Flávio de Oliveira foi escalado para o duelo do Tricolor contra o Atlético-GO, no domingo, 6, no Castelão.

Árbitro FIFA, Bruno Arleu apitou duas partidas do Ceará na Série A 2022, nos empates da equipe por 2 a 2 contra o São Paulo, no primeiro turno, e por 1 a 1 contra o Bragantino, no segundo turno. Ele será auxiliado por Luiz Claudio Regazone e Eduardo Gonçalvez da Cruz. O VAR será Wagner Reway.

Luiz Flávio de Oliveira também é do quadro da FIFA e apitou um jogo do Fortaleza no campeonato, na vitória do Tricolor por 2 a 0 contra o Avaí. O juiz terá a assistência de Fabrini Bevilaqua Costa e de Luiz Alberto Andrini Nogueira. Daiane Caroline dos Santos será a encarregada pelo árbitro de vídeo.



