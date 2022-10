Brasileirão: veja quem apita Fluminense x Ceará e Palmeiras x Fortaleza

Repórter do caderno de Esportes

Iara Costa Repórter do caderno de Esportes

14:46 | Out. 31, 2022

Vovô recebe o Tricolor das Laranjeiras na Arena Castelão nesta segunda, 31, às 20 horas, enquanto Leão enfrenta o Palestra no Allianz Parque (SP) na quarta, 2, às 21h30min

Após o final de semana sem jogos, Ceará e Fortaleza voltam a campo nos próximos dias. Pela 34ª rodada do Brasileirão, o Vovô recebe o Tricolor das Laranjeiras na Arena Castelão nesta segunda, 31, enquanto Leão enfrenta o Palestra no Allianz Parque (SP) na quarta, 2, às 21h30min.

O jogo do Alvinegro de Porangabuçu será comandado na arbitragem por Raphael Claus, árbitro FIFA da federação de São Paulo. Ao lado dele, Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back, ambos também FIFA da federação paulista, serão assistentes. O VAR será comandado pelo catarinense Rafael Traci.

Do lado do Tricolor do Pici, a partida será apitada pelo árbitro FIFA goiano Wilton Pereira Sampaio. Ele terá os também FIFA Bruno Raphael Pires e Bruno Boschilia como assistentes. Wagner Reway, da Paraíba, fica responsável pela arbitragem de vídeo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Após 34 rodadas, o Ceará ocupa a 17ª colocação na tabela com 34 pontos somados. O Fortaleza está na 9ª posição com 48 pontos.

Tags