FCF marca data do conselho técnico para definir fórmula do Cearense 2023

Com a fase preliminar do Nordestão levada para janeiro, Federação ainda não sabe quantos clubes cearenses vão estar na fase de grupos e isso pode causar mudança no atual formato

O conselho técnico para definir a fórmula de disputa do Campeonato Cearense de 2023 está marcado para terça-feira, 1º. A reunião com os dez clubes participantes, que costuma acontecer em outubro, atrasou porque a CBF demorou para definir a Copa do Nordeste 2023.

Com a fase preliminar do Nordestão levada para janeiro (dias 5 e 8), a FCF ainda não sabe quantos clubes cearenses vão estar na fase de grupos e isso pode causar uma mudança na atual fórmula, em que os representantes do Estado no torneio regional entram somente na segunda fase do Cearense.

É que o Estadual está previsto para iniciar em 10 de janeiro e os clubes que vão disputar a primeira fase precisam conhecer com 60 dias de antecedência a tabela e regulamento da competição. Fortaleza e Ceará já estão na fase de grupos, mas Ferroviário e Caucaia vão disputar a preliminar e podem avançar ambos, apenas ou ou nenhum dos dois.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

+Ferroviário e Caucaia tem duelos da fase preliminar da Copa do Nordeste definidos



“Há uma situação que a gente possa fazer todos contra todos ou dividindo em grupos ou ficar fora (da primeira fase) os quatro clubes (independentemente do resultado da fase preliminar). Vai ser uma discussão boa”, disse o presidente da FCF, Mauro Carmélio, ao Esportes do Povo. A fase de grupos do Nordestão começa dia 22 de janeiro.

Além dos times que estão na Copa do Nordeste, vão disputar o Campeonato Cearense em 2023 Iguatu, Maracanã, Pacajus, Guarani-J, Barbalha e Atlético-CE. O conselho técnico acontecerá no Mareiro Hotel, a partir das 10 horas.

O time da Precabura foi rebaixado em campo, mas permaneceu com a retirada de pontos do Icasa, por parte do TJDF, devido a escalação de um jogador irregular pelo Verdão. Clube recorreu, mas novo julgamento ainda não ocorreu.

Tags