Clássico-Rainha pelo Cearense Feminino não terá presença de público

O Clássico-Rainha do próximo sábado, 29, não terá mais presença de público. Em uma decisão tomada entre Ceará, Fortaleza e estádio Presidente Vargas, foi definido que somente convidados terão acesso ao estádio pelo setor especial. A partida irá ocorrer às 9 horas e é válida pela 6ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino.

Anteriormente, o torcedor interessado em assistir a partida no PV poderia adquirir a entrada com apenas 1 kg de alimento não-perecível, mas isso foi revogado. O jogo poderá definir quem fica com a liderança do Grupo A no fechamento da primeira fase do certame.

Atualmente, as Alvinegras são líderes com 100% de aproveitamento e 15 pontos somados em cinco jogos. As Leoas estão na 2ª colocação com 12 pontos somados. A última derrota da equipe tricolor ocorreu justamente diante do time do Vovô. Ambos os times já estão classificados para a semifinal do certame, que deve ocorrer no dia 2 de novembro.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags